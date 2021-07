La definizione e la soluzione di: Il Papa l'ha in Vaticano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Sede

Curiosità/Significato su: Il Papa l ha in Vaticano Città del Vaticano Città del Vaticano, ufficialmente Stato della Città del Vaticano (in latino: Status Civitatis Vaticanæ), chiamata anche semplicemente Vaticano (o per antonomasia 102 ' (8 836 parole) - 19:55, 3 lug 2021

Altre definizioni con papa; vaticano; Il Papaleo dello schermo iniz; Il Papa di una mirabile cappella; Il simpatico Papalco; Il Pio che fu Papa prima di Giovanni XXIII; I confini del Vaticano; Famoso in Vaticano quello di Gian Lorenzo Bernini; Succedono in Vaticano; La Santa è in Vaticano; Ultime Definizioni