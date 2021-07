La definizione e la soluzione di: Non mangiano cibo di origine animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Vegani

Curiosità/Significato su: Non mangiano cibo di origine animale Veganismo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) glicerina animale (E422) o dei fosfati animali (E542). Ancora più controverso è il caso di quei prodotti che, pur non contenendo derivati di origine animale, ne 81 ' (6 809 parole) - 20:13, 5 giu 2021

