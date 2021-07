La definizione e la soluzione di: Non ha disturbi organici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Sano

Curiosità/Significato su: Non ha disturbi organici Disturbo bipolare unita a nevrosi o a disturbi del pensiero. La diagnosi differenziale è principalmente con i disturbi di personalità, il disturbo schizoaffettivo, la depressione 93 ' (11 517 parole) - 11:01, 5 mag 2021

Altre definizioni con disturbi; organici; Permette di diagnosticare disturbi al cuore; Studia i disturbi della voce; Non accusa disturbi; E' impiegato nella preparazione di composti organici e inorganici; Gli organismi che produco no sostanze nutritive da materiali inorganici; Composti organici che formano le proteine; Ultime Definizioni