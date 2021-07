La definizione e la soluzione di: Cosi è detto Dante come poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Divino

Curiosità/Significato su: Cosi e detto Dante come poeta Tomba di Dante Dante è il sepolcro in stile neoclassico del poeta Dante Alighieri eretto presso la basilica di San Francesco nel centro di Ravenna. Il Sommo poeta visse 15 ' (1 744 parole) - 18:03, 27 mag 2021

Altre definizioni con cosi; detto; dante; come; poeta; Cosi è la mano del borsaiolo; Cosi è la carne di vitello; Cosi si pronuncia easy, facile; Cosi è un film da vietare; E' detto calla selvatica; Questa... ma detto in breve; Il fiore detto calamo aromatico; Era detto JFK; La palude dantesca con gli iracondi; La terza zona del nono cerchio dell'Inferno dantesco; Il casato di una Pia eternata da Dante; Per Dante erano le froge; Si può esserlo come una pasqua; Si utilizzavano in passato come sbarramenti aerei; La cometa che nel 1997 ha sfiorato la Terra; Piangere come un cane; John __ poeta inglese morto nel 1821 a soli 25 anni; Iniziali di Zanzotto, il poeta; Il poeta nazionale irlandese; Lo zeffiro del poeta;