La definizione e la soluzione di: Attrezzate per il volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Alate

Curiosità/Significato su: Attrezzate per il volo Strage di Ustica ( volo Itavia 870) passeggeri ed equipaggio. È il quarto disastro aereo italiano per numero di vittime, dopo quelli del volo Alitalia 4128, del volo Alitalia 112 e di Linate 177 ' (18 318 parole) - 22:31, 27 giu 2021

