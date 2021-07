La definizione e la soluzione di: Andrea __, pittore neoclassico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Andrea __, pittore neoclassico

Neoclassicismo ( neoclassico) della Grecia classica. Avvicinare l'arte non alla natura per l'artista neoclassico non significa riprodurre la realtà in modo naturalistico (fedele nei 19 ' (2 195 parole) - 10:10, 28 giu 2021