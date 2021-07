La definizione e la soluzione di: In via di diminuzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Decrescente

Curiosità/Significato su: In via di diminuzione Stato di conservazione (biologia) quando si valuta lo stato di conservazione di una specie: non solo il numero degli esemplari, ma l'aumento o la diminuzione generale col tempo della popolazione 6 ' (112 parole) - 11:54, 21 mag 2021

