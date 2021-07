La definizione e la soluzione di: Servono per lo spuntino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Panini

Curiosità/Significato su: Servono per lo spuntino Bacaro (categoria Locali per la ristorazione) cui sono esposti i prodotti in vendita. Più raro è il caso di bacari che Servono piatti più elaborati o che offrono un vero e proprio servizio di ristorazione 11 ' (1 235 parole) - 13:40, 20 gen 2021

Altre definizioni con servono; spuntino; Servono per misurare; In molti ristoranti i clienti se lo servono da soli; Servono per appuntare; Non servono se non c’è neve; Un veloce spuntino; Il classico spuntino di metà pomeriggio; Spuntino sul prato Picnic; Ultime Definizioni