La definizione e la soluzione di: La Santa capitale del New Mexico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Fe

Curiosità/Significato su: La Santa capitale del New Mexico Nuovo Messico ( New Mexico) Disambiguazione – "New Mexico" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi New Mexico (disambigua). Disambiguazione – "Nuevo México" rimanda qui. 21 ' (2 163 parole) - 15:48, 1 lug 2021

Altre definizioni con santa; capitale; mexico; Vi nacque santa Rita; Lo è Santa Maria del Fiore, a Firenze; Santa patrona di Firenze; La santa lorenese detta pulzella d'Orléans; La capitale indiana; Ha per capitale Salt Lake City; La capitale della Mongolia; La capitale africana in cui è sepolto Hailè Selassiè; La capitale del New Mexico; Ultime Definizioni