La definizione e la soluzione di: Quella probabile è in pectore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Nomina

Curiosità/Significato su: Quella probabile e in pectore Conclave del 1471 in pectore creati da papa Paolo II, in esplicito contrasto con l'ultimo volere e testamento del precedente pontefice. A questi cardinali in pectore sarà 16 ' (705 parole) - 16:05, 9 apr 2021

