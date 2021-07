La definizione e la soluzione di: Prefisso per diminuzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ipo

Curiosità/Significato su: Prefisso per diminuzione Border Gateway Protocol formata appunto da un Prefisso più gli attributi. AS-PATH: elenca gli AS attraverso i quali è passato l'annuncio del Prefisso. In questo modo sono evitabili 12 ' (1 609 parole) - 23:25, 9 giu 2021

