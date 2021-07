La definizione e la soluzione di: Panciuta pentola in terracotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Pignatta

Curiosità/Significato su: Panciuta pentola in terracotta Pignatta (cucina) (categoria Pentole) La pignatta è un tipo di pentola in terracotta. Può avere molte misure ma la sua forma è sempre Panciuta, con il fondo piatto e uno o due manici. L'interno 2 ' (229 parole) - 12:11, 2 apr 2019

