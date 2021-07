La definizione e la soluzione di: Oppure... in tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Oder

Curiosità/Significato su: Oppure... in tedesco tedesco austriaco Il tedesco standard (Hochdeutsch, "alto tedesco") usato normalmente in Austria è caratterizzato da alcune differenze nei confronti di quello normalmente 13 ' (1 547 parole) - 14:29, 13 mar 2021

Altre definizioni con oppure; tedesco; Al quale oppure ai quali; Magro oppure spoglio; Sedimento oppure avanzo; Aspettare oppure dedicarsi a qualcosa; Signore... in tedesco; Lo è il Brezel tedesco; Filosofo e musicologo tedesco del Novecento; Un fiume tedesco; Ultime Definizioni