La definizione e la soluzione di: Guarda per conto d'altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Spia

Curiosità/Significato su: Guarda per conto d altri Guardia particolare giurata polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 139 del TULPS. Le guardie che effettuino scorte valori per conto di un istituto di vigilanza privata con l'auto di servizio 17 ' (2 117 parole) - 20:57, 23 giu 2021

Altre definizioni con guarda; conto; altri; Riguardanti, relativi; Lo sono i fatti che lo riguardano; La cantante di Guardando il cielo; Dove guardare per puntare un'arma; Preciso nei contorni; Quella d'acconto è un anticipo delle imposte; Un contorno per l'arrosto; La fine del racconto; Libroni di altri tempi; Contrastano gli altri; Scrivono la storia della vita di altri; Si uniscono agli altri;