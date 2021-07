La definizione e la soluzione di: Lo è il giudice in aula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Togato

Curiosità/Significato su: Lo e il giudice in aula Forum (programma televisivo) ( Lo sportello di Forum) edizione è stata introdotta una nuova figura che affianca il giudice di turno in aula: l'assistente legale; questo ruolo è ricoperto da Marina Spoletini e Daniele 80 ' (9 768 parole) - 10:02, 29 giu 2021

