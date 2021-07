La definizione e la soluzione di: E' duro per chi ci vive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Carcere

Curiosità/Significato su: E duro per chi ci vive Pierangelo Bertoli (categoria Gruppi e musicisti dell'Emilia-Romagna) ora più aggressiva, connota il suo modo di raccontare l'uomo e il tempo in cui vive. Non ci sono coinvolgimenti nel consumismo del mercato, ma semmai una 44 ' (5 016 parole) - 18:51, 24 mag 2021

Altre definizioni con duro; vive; Legno duro per mobili; Il tessuto più duro; Legno duro e pregiato; Duro, compatto; Perdere la gioia di vivere; Non si vive solo di questo; Lo è una lingua vivente; Vivevano sullOlimpo;