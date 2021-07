La definizione e la soluzione di: Dottoresse per l'infanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Pediatre

Curiosità/Significato su: Dottoresse per l infanzia Mental (serie televisiva 2020) grazie alla consulenza scientifica della dottoressa Paola De Rose dell’Unità di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ospedale pediatrico 3 ' (203 parole) - 18:15, 16 mar 2021

