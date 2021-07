La definizione e la soluzione di: Un compasso per i disegni tecnici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : Rapportatore

Curiosità/Significato su: Un compasso per i disegni tecnici Disegno tecnico Disposizioni segnalate nella tabella UNI EN ISO 128-20 per il disegno tecnico. I disegni tecnici sono tradizionalmente realizzati su supporto cartaceo 15 ' (1 309 parole) - 21:09, 16 mar 2021

Altre definizioni con compasso; disegni; tecnici; Lo traccia il compasso; Fatti col compasso; La serie di disegni a fumetti affiancati; I disegni di certe tappezzerie; Un film con disegni animati; Disegni a lato la parte in comune 4047 - 4640; Scuole per geometri e ragionieri __ tecnici; Tecnici che salgono sui tetti; Una facoltà dei politecnici; Ultime Definizioni