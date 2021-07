La definizione e la soluzione di: Capovolto non muta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Otto

Curiosità/Significato su: Capovolto non muta La Torre (tarocchi) tutti gli arcani maggiori, la carta muta il suo significato a seconda del verso della carta: dritto o Capovolto. La torre è però anche una risoluzione 5 ' (639 parole) - 19:07, 30 mag 2021

Altre definizioni con capovolto; muta; Il sottoscritto capovolto; Sei capovolto; Le mutandine del nuotatore; Muta a ogni compleanno; Mutano oche in cuoche; Mutano oli in soldi; Ultime Definizioni