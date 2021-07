La definizione e la soluzione di: Votano per eleggere sindaco e consiglio comunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Cittadini

Curiosità/Significato su: Votano per eleggere sindaco e consiglio comunale Stefano Fassina ( Patria e Costituzione) politica. Un dovere lasciare per chi, come me, ha sostenuto un'altra posizione». Il 4 maggio 2015 è tra coloro che Votano no all'Italicum, la nuova legge 16 ' (1 401 parole) - 02:19, 22 giu 2021

