La definizione e la soluzione di: Vasti magazzini per il grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Silos

Curiosità/Significato su: Vasti magazzini per il grano Vincent van Gogh (categoria Suicidi per arma da fuoco) peggiorò nel mese di luglio, quando scrisse a Théo di aver visto «Vasti campi di grano sotto cieli tormentati», aggiungendo che non aveva «bisogno di uscire 128 ' (15 082 parole) - 11:27, 29 giu 2021

Altre definizioni con vasti; magazzini; grano; Dei vasti assortimenti di fibre tessili ovine; Vasti; Albergo con vasti parcheggi davanti alle camere; Albergo con vasti posteggi; Sono installate in molti grandi magazzini; Una catena di grandi magazzini; Catena di grandi magazzini; Il corti che si sgranocchia; Unità della legione romana fascio di grano; In agricoltura è la raccolta del grano; Un altro nome del grano;