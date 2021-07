La definizione e la soluzione di: Una sonora risata... in chat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Lol

Curiosità/Significato su: Una sonora risata... in chat Heth Nelle chat in ebraico, nei forum internet e servizi di rete sociale la lettera ?et ripetuta più volte (??????????) significa una sonora risata, simile 4 ' (264 parole) - 01:50, 3 lug 2019

