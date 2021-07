La definizione e la soluzione di: Tengono caldi i piedi in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Calzettoni

Curiosità/Significato su: Tengono caldi i piedi in inverno Calendario del pecorajo (categoria Opere letterarie in italiano) contiene. I primi caldi del periodo possono essere causa di alcune pericolose malattie per loro, ciò però è raro in toscana perché i caldi non sono continuati 12 ' (1 851 parole) - 03:56, 24 feb 2021

Altre definizioni con tengono; caldi; piedi; inverno; Se non si trattengono volano via; Sostengono il cerchione; Li tengono fuori i ristoranti all’aperto; Contengono i bulbi oculari; Gli scarponi più caldi; I tifosi più... caldi; Caldissimi; Si mettevano negli scaldini; In piedi dopo la prima; Tracce di piedi; Si dànno con i piedi; Sta ferma, spesso su un piedistallo; Si sente più in estate che in inverno; Lo sono l'inverno e l'autunno; D'inverno sono più lunghe; Un verbo da... labbra ininverno; Ultime Definizioni