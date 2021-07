La definizione e la soluzione di: Sta per acido ribonucleico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RNA

Curiosità/Significato su: Sta per acido ribonucleico RNA ( acido ribonucleico) significati, vedi RNA (disambigua). In chimica l'acido ribonucleico (in sigla RNA, dall'inglese RiboNucleic Acid; meno comunemente, in italiano, anche ARN) 47 ' (5 861 parole) - 09:00, 7 mag 2021

Altre definizioni con acido; ribonucleico; L'acido della vita; L'acido presente nel limone; L'acido noto anche come vitamina C; L'acido prodotto dallo sforzo muscolare; L'acido ribonucleico; Ultime Definizioni