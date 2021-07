La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Nashville. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : HV

Curiosità/Significato su: Sono vicine in Nashville Duane Allman (categoria Nati a Nashville) del 1959 quando i ragazzi si trovavano a Nashville per visitare la famiglia. I fratelli andarono al "Nashville Auditorium" per assistere ad un concerto 13 ' (965 parole) - 18:53, 3 feb 2021

