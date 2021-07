La definizione e la soluzione di: Sono in mezzo alla stearica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ar

Curiosità/Significato su: Sono in mezzo alla stearica Olio di semi di Shorea robusta tratta del trigliceride SOS, dove alla molecola di glicerolo Sono legati in sequenza l'acido Stearico, l'Oleico e lo Stearico; negli oli liquidi emerge il 14 ' (1 631 parole) - 18:29, 22 mar 2020

