La definizione e la soluzione di: Sono in allenamento e in gara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AA

Curiosità/Significato su: Sono in allenamento e in gara Riscaldamento (sport) (categoria allenamento sportivo) sport il riscaldamento, in lingua inglese warm-up, è una pratica eseguita prima della prestazione fisica-sportiva (allenamento o gara) per consentire al corpo 24 ' (2 676 parole) - 09:42, 8 mar 2021

