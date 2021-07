La definizione e la soluzione di: Servono per misurare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Metri

Curiosità/Significato su: Servono per misurare High School DxD svolgono questi incontri varia di volta in volta. I Rating Game Servono per misurare la forza di un demone, permettendo così ai demoni di ottenere una 58 ' (6 234 parole) - 11:41, 25 mar 2021

In molti ristoranti i clienti se lo servono da soli; Servono per appuntare; Non servono se non c'è neve; Servono a nutrire; Misurare con molta cura; Si usano per misurare la lente del miope; Strumento per misurare i percorsi non rettilinei sulle carte geografiche; Recipienti dogati per misurare i cereali;