La definizione e la soluzione di: Sdrucito... in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UC

Curiosità/Significato su: Sdrucito... in mezzo Moda della moda: eskimo, sciarpe, jeans sdruciti, maglioni sformati, scarpe da tennis. Alcuni indumenti furono presi in prestito dalle uniformi di guerra, 93 ' (13 251 parole) - 19:07, 22 giu 2021

