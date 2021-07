La definizione e la soluzione di: Un sapientone in casa Disney. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : Pico De Paperis

Curiosità/Significato su: Un sapientone in casa Disney Andreas Deja descrisse Ercole come "non un sapientone, non scafato, è solo un ragazzo ingenuo intrappolato in un grande corpo", e che il doppiatore Tate

