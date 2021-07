La definizione e la soluzione di: Si sacrificano per il prossimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Altruisti

Curiosità/Significato su: Si sacrificano per il prossimo Così parlò Zarathustra (sezione Dell'amore del prossimo) il prossimo la chiamate ipocritamente virtù: fuggite piuttosto dal prossimo, io vi invito invece al più elevato amore nei confronti del lontano! Si va 73 ' (10 989 parole) - 14:41, 14 mag 2021

