La definizione e la soluzione di: In quello a pelo ci si dorme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Sacco

Curiosità/Significato su: In quello a pelo ci si dorme Sacco a pelo Il sacco a pelo (anche chiamato saccoletto) è un sacco progettato per consentire ad una persona di riposare o dormire in un intervallo di temperatura 3 ' (445 parole) - 22:36, 8 ott 2020

E' armonico quello di Vivaldi; Quello di legge viene discusso alla Camera; E' malo quello dello sgarbato; Quello indiano ha gli occhiali; Un cane dal pelo irsuto; Pelo equino; Filano a pelo d'acqua; Piccoli mammiferi roditori dalla lunga coda pelosa; Vi si dorme dondolando; Tiene sospeso chi dorme; Dorme sui chiodi; Il wagon di chi viaggia dormendo;