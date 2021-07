La definizione e la soluzione di: Il percorso che porta in vetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ascesa

Curiosità/Significato su: Il percorso che porta in vetta K2 (sezione Il nome) Reichardt raggiunse la vetta il 6 settembre; partito dall'ultimo campo con le bombole di ossigeno, se ne liberò durante il percorso a causa di un malfunzionamento 53 ' (6 229 parole) - 19:34, 22 giu 2021

