La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Salt Lake City. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Utah

Curiosità/Significato su: Ha per capitale Salt Lake City Salt Lake City Navy con questo nome, vedi USS Salt Lake City. Salt Lake City (letteralmente: "Città del lago salato") è la capitale e città più popolosa dello Stato 13 ' (1 615 parole) - 19:15, 15 mag 2021

Altre definizioni con capitale; salt; lake; city; La capitale della Mongolia; La capitale africana in cui è sepolto Hailè Selassiè; San José ne è la capitale; La capitale della Danimarca; Saltellano nell'acquitrino; Esaltare i pregi; Fare un salto; Assalto violento effettuato con inganno; Un cereale da cornflakes; Il Timberlake cantautore, attore e ballerino; II Blakey batterista jazz; Blakey, il grande batterista dei Jazz Messengers; La sigla degli Eurocity; Dal 2004 è una city car della Kia; Il man di Gotham City; Un quartiere confinante con il Tamigi e la City; Ultime Definizioni