La definizione e la soluzione di: Se non è zuppa, è __ bagnato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Pan

Curiosità/Significato su: Se non e zuppa, e __ bagnato Zuppa Imperiale 23/4/2015. ^ Katia Brentani, Inzuppiamoci! Se non è zuppa è pan bagnato, Damster edizioni, 2013, ISBN 88-6810-095-9. Zuppa imperiale, su cibo360.it. URL consultato 3 ' (191 parole) - 10:25, 4 mar 2021

