La definizione e la soluzione di: La moneta che era divisa in leptà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Dracma

Curiosità/Significato su: La moneta che era divisa in lepta Cent (moneta) la moneta riporta il testo EURO CENT; l'uso varia a seconda della lingua usata. Le monete greche riportano "?????" ("lepto") sul retro della moneta da 6 ' (723 parole) - 11:43, 30 apr 2019

