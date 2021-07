La definizione e la soluzione di: In mezzo all'insenatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Na

Curiosità/Significato su: In mezzo all insenatura Calamosca distanza dal centro cittadino. La spiaggia è collocata nel mezzo di una piccola insenatura delimitata da una scogliera a ovest e dal colle di Sant'Elia 1 ' (95 parole) - 21:02, 12 nov 2017

Altre definizioni con mezzo; insenatura; In mezzo alla strada; In mezzo al confetto; Un mezzo di trasporto; Mezzo tema; L'ampia insenatura tra Iran e Arabia; Insenatura costiera poco estesa; Un'ampia insenatura; Rinomata insenatura della Sardegna; Ultime Definizioni