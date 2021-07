La definizione e la soluzione di: Le mettono in giro i pettegoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Voci

Curiosità/Significato su: Le mettono in giro i pettegoli I delitti del BarLume numerose sono le piste seguite: la rapina, lo spaccio, le scommesse. Infatti i bimbi, scommettendo su una partita, scoprono un eccessivo giro di soldi. Guest 21 ' (2 157 parole) - 11:38, 26 giu 2021

Trasmettono gli impulsi nervosi; Lo emettono il capotreno e l'arbitro di calcio; Si mettono alle orecchie per ascoltare la musica; Come coloro che ricommettono un reato; Va in giro per divertirsi; Giro in Francia; Giro di Francia; Una sferzante presa in giro; I discorsi dei pettegoli;