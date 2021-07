La definizione e la soluzione di: L'usa chi parla in prima persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Io

Curiosità/Significato su: L usa chi parla in prima persona Pronome personale (sezione I pronomi personali in italiano) rappresentano, in funzione deittica, la persona che parla, la persona che ascolta oppure la persona, l'animale o la cosa di cui si parla, senza specificarne 9 ' (1 154 parole) - 14:27, 11 giu 2021

