La definizione e la soluzione di: Inviare, far giungere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Mandare

Curiosità/Significato su: Inviare, far giungere Seconda guerra mondiale logistiche e della necessità di distaccare un ampio contingente di truppe da inviare in Grecia. Di questa pausa dell'avanzata britannica ne approfittarono le 261 ' (32 780 parole) - 11:08, 29 giu 2021

Altre definizioni con inviare; giungere; Rinviare; Si preme per inviare un SMS; Un mezzo per inviare denaro; Fine che si vuole raggiungere; Giungere al traguardo universitario; Giungere felicemente in porto; Raggiungere l'intento; Ultime Definizioni