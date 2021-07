La definizione e la soluzione di: Un greco come Epaminonda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Tebano

Curiosità/Significato su: Un greco come Epaminonda Epaminonda significati, vedi Epaminonda (disambigua). Epaminonda (in greco antico: ?paµe????da?, Epameinóndas; Tebe, 418 a.C. – Mantinea, 362 a.C.) è stato un politico e 69 ' (7 878 parole) - 11:44, 9 apr 2021

Il dio greco del mare; La scuola con il greco e il latino; In greco può essere privativo; Vocali scritte in greco e in serbo; Antichissima come certe civiltà; Un farmaco come il laudano; I movimenti come l'Impressionismo e il Puntinismo; Prodigioso come il flauto di Mozart; I limiti... di Epaminonda; Li guidò Epaminonda;