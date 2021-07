La definizione e la soluzione di: Gli esercizi che aiutano a tenere in forma il corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Fisici

Curiosità/Significato su: Gli esercizi che aiutano a tenere in forma il corpo Culturismo il corpo, ovvero allenamenti in cui nella stessa seduta si utilizzano esercizi volti a coinvolgere tutti i gruppi muscolari principali del corpo, che 38 ' (5 163 parole) - 09:50, 20 mag 2021

Altre definizioni con esercizi; aiutano; tenere; forma; corpo; Abilitano all'esercizio della professione; Esercizio pubblico che può chiudere tardi; Esegue esercizi di destrezza; Piattaforma per esercizi ginnici; Aiutano i cacciatori; Tranquillanti che aiutano a dormire; Aiutano a nuotare più veloci; Aiutano a camminare; Può contenere vino; Possono contenere vino; La ragazza che si agita per sostenere la sua squadra; Un suo scopo è mantenere la pace; Una forma di pagamento non sempre accettata; __ cavallo: è un formaggio; Quello societario è formato dallo staff di dirigenti; Quello stradale è formato da catrame; Corpo Forestale dello Stato; Riveste il nostro corpo; La prima danzatrice di un corpo di ballo; Forza che si oppone allo spostamento di un corpo;