La definizione e la soluzione di: I detenuti la passano in cortile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Ora D'Aria

Curiosità/Significato su: I detenuti la passano in cortile Episodi di Orange Is the New Black (quinta stagione) (sezione La paura di perdersi la rivolta) di demerito di tutte le detenute, prima di essere ammanettate e portate fuori con le altre. Le detenute sono tutte in cortile, sotto gli occhi della televisione 33 ' (4 849 parole) - 18:28, 10 giu 2021

Altre definizioni con detenuti; passano; cortile; La godono certi detenuti; Ospitano i detenuti; La Coeli dei detenuti; Passano per tutti; Scartano, passano e segnano; Si passano sui pavimenti; La passano le merci dirette all'estero; È sul cortile nel film di Hitchcock; Cortile in campagna; Razzola in cortile; Cortile interno; Ultime Definizioni