La definizione e la soluzione di: Un cosmetico per le guance. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Fard

Curiosità/Significato su: Un cosmetico per le guance Fard (categoria Cosmetici) detto blush (dall'inglese arrossire), è un cosmetico utilizzato per dare colore al viso, dando l'effetto di un aspetto più giovane. Storicamente, si sa 2 ' (273 parole) - 12:10, 15 giu 2019

Altre definizioni con cosmetico; guance; Cosmetico per le guance; Come guance di un rosso vivo; Cosmetico per le guance; Scendono lungo le guance; Dà colore alle guance; Ultime Definizioni