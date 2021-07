La definizione e la soluzione di: Il contadino che prepara a mano il terreno per la semina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Zappatore

Curiosità/Significato su: Il contadino che prepara a mano il terreno per la semina Brisby e il segreto di NIMH scopre che il contadino sta mettendo in moto l'aratro che passerà proprio sulla sua casa. Disperata, riesce con l'aiuto di zia Bisbetica a sabotare la macchina 21 ' (3 037 parole) - 14:18, 24 apr 2021

