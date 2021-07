La definizione e la soluzione di: La capitale africana in cui è sepolto Hailè Selassiè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Addis Abeba

Curiosità/Significato su: La capitale africana in cui e sepolto Haile Selassie Impero d'Etiopia (categoria Regni africani scomparsi) Derg detronizzò Hailé Selassié e lo rinchiuse nel palazzo di Menelik II; inizialmente incoronò al suo posto il figlio Amhà Selassié, ma il 12 marzo del 42 ' (4 584 parole) - 21:42, 28 apr 2021

