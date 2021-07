La definizione e la soluzione di: Cambiano la Borsa in burla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UL

Curiosità/Significato su: Cambiano la Borsa in burla editoriale: “la grande burla della luna”, che consente al Sun di moltiplicare la sua diffusione per cinque volte, facendolo diventare in quei sei giorni

