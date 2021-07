La definizione e la soluzione di: Antichissima come certe civiltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Millenaria

Curiosità/Significato su: Antichissima come certe civilta Maya ( Civiltà maya) inimicizie. La popolazione della civiltà maya è stimata fino a 10.000.000 di abitanti. Durante il periodo classico la civiltà maya raggiunse il suo massimo 142 ' (18 075 parole) - 09:18, 1 giu 2021

I membri d'una antichissima Accademia scientifica; Un farmaco come il laudano; I movimenti come l'Impressionismo e il Puntinismo; Prodigioso come il flauto di Mozart; Bianchi come i cigni; Caratterizza i liquidi trasudanti da certe ferite; Interpreta certe lastre; Corvine come certe chiome; Sale.. su certe ville; Antica civiltà sudamericana; Gli inizi della civiltà; L'essenza dell'antica civiltà romana; Lo studio della civiltà e della cultura giapponesi;