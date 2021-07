La definizione e la soluzione di: Si affidano alle cartoline illustrate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Si affidano alle cartoline illustrate

Mina (cantante) (sezione L'addio alle scene) il 45 giri con gli inediti Tu non mi lascerai e cartoline, incisi alcuni mesi prima (in realtà cartoline era stata presentata dalla cantante in uno sketch 169 ' (17 744 parole) - 07:34, 24 giu 2021