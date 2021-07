La definizione e la soluzione di: Veicolo per trasporti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Camion

Curiosità/Significato su: Veicolo per trasporti Veicolo trasporto truppe da una parte i veicoli studiati in modo tale che la fanteria dentro il Veicolo fosse incapace di impegnare il nemico (Veicolo trasporto truppe - VTT) e 19 ' (2 040 parole) - 18:58, 27 feb 2021

